ارهاب العنصر الابيض.. شرطة الكونغرس تحذر من خطط لتفجير مبنى الكابيتول خلال خطاب مرتقب لبايدن عن "حالة الاتحاد"
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جرينتش+2 04:23
ابنة يوسف شعبان تكشف عن تدهور الحالة الصحية لوالدها، وتناشد الجمهور الدعاء لله ان يمنّ عليه بالشفاء
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