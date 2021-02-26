ارهاب العنصر الابيض.. شرطة الكونغرس تحذر من خطط لتفجير مبنى الكابيتول خلال خطاب مرتقب لبايدن عن "حالة الاتحاد"
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جرينتش+2 04:23
إنْهَاءُ الْحَرْبِ فِي الْيَمَنِ وَاِسْتِمْرَارُ أَهْدَافِ الاِسْتَرَاتِيجِيَةِ الْأَمْرِيكِيَّةِ
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