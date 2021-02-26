أسفر عن استشهاد عنصر واحد من الحشد الشعبي.. “سبوتنيك” ترصد موقع الغارات الأمريكية على الحدود السورية

كشف رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة دير الزور وقائد الفرقة 17 في الجيش السوري، اللواء نزار الخضر، أن العدوان الأمريكي، فجر اليوم، استهدف معبراً ميدانيا بين سوريا والعراق بريف مدينة البوكمال، أقصى شرقي دير الزور، يستخدم للعمليات المشتركة ضد تنظيم “داعش”.

وأشار اللواء الخضر، في تصريح لمراسل “سبوتنيك” في الحسكة، أن المعبر المستهدف تستخدمه القوات الحليفة للجيش العربي السوري، والتي تحارب المجموعات الإرهابية في المنطقة الصحراوية الحدودية بين سوريا والعراق، وعلى رأسها تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف قائد الفرقة 17: “أن العدوان الأمريكي أسفر عن استشهاد عنصر واحد من هيئة الحشد الشعبي العراقية التابعة للجيش العراقي، مع أضرار مادية في الموقع، وهو ما يعتبر اعتداء سافرا على الأعراف والقوانين الدولية”.

ونفى اللواء الخضر وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش العربي السوري نتيجة العدوان، كما نفى التقارير التي تتحدث عن خسائر كبيرة في صفوف قوات الحشد الشعبي العراقية، وفقا لما تداولته بعض وسائل الإعلام الغربية.

وحصلت “سبوتنيك” على صور توضح الأضرار المادية التي خلفها العدوان الأمريكي على الأراضي العراقية، وهي عبارة عن تدمير غرف ميدانية مسبقة الصنع ومحارس ضمن المعبر.