ارهاب العنصر الابيض.. شرطة الكونغرس تحذر من خطط لتفجير مبنى الكابيتول خلال خطاب مرتقب لبايدن عن "حالة الاتحاد"
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جرينتش+2 04:22
لانه لا يثق إلا في أفراد عائلته ودائرته الضيقة.. اردوغان يخطط لاعادة صهره “الحردان” بيرات ألبيراق إلى الحكومة
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