العالم يترقب قيام امريكا اليوم الخميس بنشر التقرير الخاص بجريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطمبول
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جرينتش+2 04:25
ضبط 3 مهربين للمخدرات في البادية و279 كف حشيش وسلاح ناري
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