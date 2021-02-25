مدة رمضان المقبل 30 يوماً، وغرته 13 نيسان، وعيد الفطر 13 ايار

العالم يترقب قيام امريكا اليوم الخميس بنشر التقرير الخاص بجريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطمبول
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