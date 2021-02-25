الذهاب لصلاة الجمعة غدا من11:40 ولغاية 12:40 ظهرا

ارهاب العنصر الابيض.. شرطة الكونغرس تحذر من خطط لتفجير مبنى الكابيتول خلال خطاب مرتقب لبايدن عن "حالة الاتحاد"
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