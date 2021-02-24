وضع الفنان يوسف شعبان على جهاز التنفس الصناعي



نقل الفنان يوسف شعبان إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالعجوزة في القاهرة، اليوم الاربعاء، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بسبب تدهور حالته الصحية اثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت إيمان زوجة الفنان يوسف شعبان فى تصريح خاص لـ”البوابة نيوز”، إن “زوجها كان يشعر بالإجهاد منذ يوم الجمعة الماضى وتوقعت أن شعوره بالتعب يرجع إلى جلسة الغسيل الكلوى التى أجراها فى نفس اليوم، لأن هذا المعتاد، فهو بعد جلسة الغسيل يكون صحيا مجهد، ومع الوقت اكتشفت ارتفاعا فى درجة الحرارة وانخفاضها ثم معاودة الارتفاع مرة ثانية، فقررت الذهاب به إلى المستشفى وتم حجزه بها يومى الأحد والاثنين ومساء الثلاثاء تم نقله إلى مستشفى العجوزة”.

ووجهت إيمان الشكر للفريق الطبى المعالج داخل مستشفى العجوزة لحرصه على اتباع الإجراءات الاحترازية والعزل، وتابعت قائلة: “ممنوع الزيارة ونفسى أشوفه لأن الحالة النفسية نصف العلاج وأنا واثقة إن دا هيفرق معاه كتير وهشوفه من خلال الزجاج وعن بعد ومع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لكن دا مهم جدا بالنسبة له”، موضحة أنها لم تستطع الحديث إليه هاتفيا سوى مرة واحدة فقط منذ إصابته، ولكن الأطباء يؤكدون لها أنه لم يفقد الوعى ويستجيب، ولكنه لم يتصل بها ولم تتحدث إليه مرة ثانية.

وكان من المقرر أن يذهب يوسف شعبان إلى لبنان خلال الأيام القادمة من أجل تصوير مشاهده بمسلسل “عش الدبابير” مع الفنانين مصطفى شعبان وعمرو سعد.

وبدأ يوسف شعبان مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم “في بيتنا رجل” مع عمر الشريف والمخرج بركات ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 فيلم سينمائي.

وأجرى يوسف شعبان، مؤخرا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “واحد من الناس” الذي استضاف أبطال مسلسل المال والبنون ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، ويذاع على قناة الحياة، إن المؤلف محمد جلال عبد القوي كتب سيناريو لمسلسل المال والبنون جيد جدًا، مضيفا:” عندما قرأت دوري في المسلسل سعدت به فالمسلسل نجح وظل عايش حتى الآن بفضل المؤلف والمخرج والممثلين، فقد قدمت فيه دور سلامة فراويلة ابن البلد الذي أصبح غنى بسبب الآثار والذهب وكانت نهايته مأساوية “.

المعروف أن الفنان يوسف شعبان، ولد في 16 يوليو1931، القاهرة، ولعبت الصدفة دورا مهما في دخوله الوسط الفني، إذ تمنت أسرته أن يلتحق بالكلية الحربية أسوة بأبناء عمه أو كلية الشرطة مثل أبناء خاله.

ولم يجتهد يوسف شعبان من أجل تحقيق رغبة أسرته، وفضل الالتحاق بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وشاءت الظروف أن يلتقي بالموهوب كرم مطاوع، ونشأت بينهما صداقة قوية وتأثر بشخصية صديقه كثيرا، وشيئا فشيئا تعلق بفن التمثيل، واستجاب لنصيحة صديقه العاشق للفن، والتحق بفرقة التمثيل بالجامعة.

تحول حب الفن إلى شغف كبير، ولذا ترك الحقوق، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وراح يرسم طريقه الخاص.

بدأ يوسف شعبان العمل في السينما قبل التخرج من معهد الفنون المسرحية بعام حيث رشحه المخرج بركات للمشاركة في بطولة فيلم “في بيتنا رجل” إنتاج عام 1961، وضم هذا الفيلم نخبة كبيرة من نجوم التمثيل مثل: رشدي أباظة، وعمر الشريف، وحسن يوسف، ولذا حقق نجاحا كبيرا، ولفت أنظار شركات الإنتاج لميلاد وجه جديد.

وتوالت أعمال يوسف شعبان بعد ذلك حتى بلغ إنتاجه على شاشة السينما 110 أفلام منها: “زقاق المدق، ودرب الجدعان، وميرامار، واذكريني، والرصاصة لا تزال في جيبي، والطريد، ومراتي مدير عام”.

كما حقق نجاحا كبيرا في الدراما التليفزيونية، وشارك في بطولة 130 مسلسلا أبرزها: “المال والبنون، والضوء الشارد، والشهد والدموع، وليالي الحلمية، ورأفت الهجان”.

وشارك أيضا في بطولة 50 عرضا مسرحيا، وبفضل سمعته الطيبة وقيمته الفنية تم انتخابه نقيبا للممثلين المصريين في الفترة من 1997 إلى 2003.

على صعيد الحياة الشخصية تزوج يوسف شعبان 3 مرات، الأولى من الفنانة ليلى طاهر عام 1963، وحدث الانفصال بعد 4 سنوات ولم يثمر هذا الزواج عن أولاد، ثم تزوج من نادية إسماعيل ابنة الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق وأنجب ابنته سناء، ولم يستمر هذا الزواج إلا عامين فقط، أما المرة الثالثة والأخيرة فكانت من سيدة كويتية تدعى إيمان الشريعان ورزق منها بـ “زينب، ومراد”.