العالم يترقب قيام امريكا اليوم الخميس بنشر التقرير الخاص بجريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطمبول
أهم العناوين
جرينتش+2 04:24
وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 22 وفاة و4024 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 376441
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني