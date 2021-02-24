وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 22 وفاة و4024 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 376441

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 22 وفاة و4024 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4611 وفاة و376441 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 2726 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 394 حالة في محافظة البلقاء، 283 حالة في محافظة إربد، منها 29 حالة في الرمثا، 158 حالة في محافظة الزرقاء، 108 حالات في محافظة الكرك، 79 حالة في محافظة جرش، 67 حالة في محافظة مأدبا، 53 حالة في محافظة العقبة، 48 حالة في محافظة معان، منها 3 حالات في البترا، 42 حالة في محافظة المفرق، 38 حالة في محافظة عجلون، 28 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 30809 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 232 حالة، فيما غادرت 136 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1178 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 962 بنسبة إشغال بلغت 24 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 218 بنسبة إشغال بلغت 25 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 91 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 10 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1807 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 341021 حالة.

وأضاف أن 36073 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4476281 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 16ر11 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.