العالم يترقب قيام امريكا اليوم الخميس بنشر التقرير الخاص بجريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطمبول
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جرينتش+2 04:23
مقتل “القائد الشبح” التركي الذي سلح فصائل المعارضة السورية مند عام 2011
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