لا تهاون.. اغلاق 15 منشأة مخالفة بالعاصمة واربد والزرقاء وعجلون

قال محافظو العاصمة واربد والزرقاء وعجلون انه جرى يوم امس الثلاثاء، اغلاق 15 منشأة، منها 8 منشآت بالعاصمة و5 في اربد ومنشأة واحدة في كل من الزرقاء وعجلون، لمخالفتها لأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

وقال المحافظون ان لجانا مختصة من المحافظات والاجهزة الامنية نفذت جولات تفتيشية في مناطق مختلفة من المحافظات المذكورة على المحلات، حيث تبين وجود مقاه ومنشآت مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين واغلاق المحلات وتوقيف اصحاب المقاهي التي تقدم الأرجيلة.

وأكد المحافظون ان الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.

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