“قبل صدور تقرير عن مقتل خاشقجي”.. بايدن سيتحدث مع الملك سلمان اليوم الاربعاء للتخفيف من هول الصدمة الوشيكة

ذكر موقع “أكسيوس”، مساء امس الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن يخطط التحدث إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، قبل صدور تقرير استخباراتي حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وفقا لما نقله عن مصدر مطلع.

ورجح الموقع أنه وعلى الرغم من أن الاتصال قد يتناول جملة من القضايا، إلا أن المحادثة ستحوم حول “النشر المحتم” للتقرير الاستخباراتي الذي يظهر تفاصيل مقتل خاشقجي، وقال الموقع إن التقرير قد يشير إلى ضلوع أحد أبناء العاهل السعودي في الأمر.

ولم يؤكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي مكالمة بايدن لموقع “أكسيوس”، كما أحالت وزارة الخارجية طلب الموقع الحصول على تعليق إلى البيت الأبيض.

توشك إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على إصدار تقرير استخباراتي يخلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قد ذكرت الأسبوع الماضي، إن بايدن سيجري مكالمة مع الملك السعودي في الوقت المناسب.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد نفى علمه بعملية قتل الصحفي، في مقابلة مع شبكة “PBS” الأميركية، إلا أنه أعرب عن استعداده لتحمل المسؤولية كونه الحاكم المقبل للبلاد.

ويعمل بايدن على إعادة تأطير العلاقات السعودية بالتركيز على ملفات حقوق الإنسان، تزامنا مع التأكيد على الشراكة وكون المملكة حليفا أساسيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

مجموعة من التغييرات والأحداث وقعت مؤخرا في السعودية عكست رغبة من المملكة في التعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس، جو بايدن، في ملفي اليمن وحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته خرجت تأكيدات من واشنطن على وقوفها إلى جانب المملكة

وخلال حملته الانتخابية، اتهم بايدن الأمير السعودي بإصدار الأمر بقتل خاشقجي، وقال حينها إنه سيعيد تقييم صفقات بيع الأسلحة مع المملكة.

وقد أثارت قضية اغتيال خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر 2018، ضجة واسعة وانتقادات لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.