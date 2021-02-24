العالم يترقب قيام امريكا اليوم الخميس بنشر التقرير الخاص بجريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطمبول
أهم العناوين
جرينتش+2 04:23
“قبل صدور تقرير عن مقتل خاشقجي”.. بايدن سيتحدث مع الملك سلمان اليوم الاربعاء للتخفيف من هول الصدمة الوشيكة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني