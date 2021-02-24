شبان جامعيون عاطلون عن العمل يعتصمون اليوم في معان



نفذ العشرات من المتعطلين عن العمل في محافظة معان، اليوم الاربعاء، اعتصاما أمام مبنى المنطقة التنموية للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.

وقال المعتصمون إنهم حصلوا على شهادات جامعية منذ سنوات، دون أن يجدوا أي فرصة عمل، رغم الوعود المتكررة من قبل المسؤولين بحل قضيتهم.

واوضحوا أن المنطقة التنموية تحتضن عشرات المشاريع والمصانع، ويتم تشغيل أبناء المحافظات الأخرى وترك أبناء المجتمع المحلي بلا عمل رغم من حصولهم على المؤهلات العلمية اللازمة وشهادات جامعية.

وأشاروا إلى أن عددا كبيرا منهم حصلوا على شهادة الهندسة وآخرون على تخصصات أخرى، منها مطلوبة في المشاريع التي تعمل بالمحافظة، لكن تعبئة الشواغر تتم من خارج المحافظة.