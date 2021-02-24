توقيف أربعة أشخاص بينهم عقيد ونقيب بدائرة الجمارك

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، توقيف أربعة أشخاص 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق، من بينهم عقيد ونقيب جمركيين وموظف بالمنطقة الحرة بالزرقاء، بالإضافة إلى موظف في شركة التخليص.

وقال مصدر بالهيئة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنه جرى توجيه تهمة التزوير واستثمار الوظيفة والتدخل في التزوير لهم، مبينًا أن هؤلاء قاموا كل حسب دوره بتزوير أوراق ماكنة خط إنتاج دخان على أساس أنها ماكنة تعبئة وتغليف؛ لإخراجها من المنطقة الحرة على هذا الأساس.

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