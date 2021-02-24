امطار في جنوب المملكة واستقرار في الشمال والوسط

تبقى المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة اليوم الأربعاء حتى ساعات الظهيرة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً مع هطول زخات متفرقة من المطر، قد تكون خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المناطق الجنوبية غزيرةً لفترة وجيزة ويصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً.

وتسود أجواء باردة ومستقرة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وقد تكون مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية والشرقية.

وحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء باردة جداً ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

وتحذر الأرصاد، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية التي تشهد هطول الأمطار، ومن خطر تشكل السيول خلال ساعات الصباح في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة، ومن احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الجمعة ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 3، وفي مرتفعات الشراة 11 – 2، وفي مناطق البادية 17 – 5، وفي مناطق السهول 16 – 4، وفي الاغوار الشمالية 22 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 11، وفي البحر الميت وخليج العقبة 24 – 10 درجات مئوية.

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