العالم يترقب قيام امريكا اليوم الخميس بنشر التقرير الخاص بجريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطمبول
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امطار في جنوب المملكة واستقرار في الشمال والوسط
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