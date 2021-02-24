أحمد عز يستعد لزيارة الأردن لاستكمال مسلسل “أمن قومي”

يستعد الفنان أحمد عز للسفر خلال الأيام المقبلةالى الأردن للانتهاء من تصوير مسلسله الجديد “أمن قومي” حيث تم تغيير اسم المسلسل بعدما كان تحت اسم “هجمه مرتدة” وتدور أحداث المسلسل في إطار الأعمال المخابراتيه.

ويواصل عز في الوقت الحالي تصوير بعض المشاهد في القاهرة مع الفنان صلاح عبد الله وماجدة زكي وبتبقي له اسبوع تصوير وينتهي من المسلسل.

مسلسل أمن قومي من بطولة احمد عز وهند صبري وصلاح عبد الله وانجي المقدم وماجدة زكي ومن تأليف باهر دويدار واخراج احمد علاء.

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