العالم يترقب قيام امريكا اليوم الخميس بنشر التقرير الخاص بجريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطمبول
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وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 19 وفاة و4139 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 372417
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