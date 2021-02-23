وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 19 وفاة و4139 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 372417

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 19 وفاة و4139 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4589 وفاة و372417 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 2679 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 368 حالة في محافظة الزرقاء، 363 حالة في محافظة البلقاء، 246 حالة في محافظة إربد، منها 18 حالة في الرمثا، 106 حالات في محافظة مأدبا، 95 حالة في محافظة الكرك، 69 حالة في محافظة جرش، 66 حالة في محافظة العقبة، 47 حالة في محافظة عجلون، 44 حالة في محافظة معان، منها 9 حالات في البترا، 33 حالة في محافظة المفرق، 23 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 28614 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 238 حالة، فيما غادرت 141 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1106 حالات، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 885 بنسبة إشغال بلغت 22 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 202 بنسبة إشغال 23 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 78 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 9 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1855 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 339214 حالة.

وأضاف أن 34840 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4440208 فحوصات، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 88ر11 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.

–(بترا)