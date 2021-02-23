سعاد حسني تقارن بين عبدالقدوس والسباعي وأنيس منصور ومصطفى محمود

أحبت رومانسية يوسف السباعي ورقته وخياله وأسلوبه في الكتابة.. ووصفت أنيس منصور، بالكاتب المثقف، واعتبرت إحسان عبدالقدوس، صاحب أسلوب صريح جدا، إنها السندريلا سعاد حسني.

لم تحب السندريلا، قراءة الروايات، لأنها تشعرها بالعودة لأجواء العمل في البلاتوه، ولأنها من وجهة نظرها لا تختلف عن قراءة السيناريو، ولذلك فهي تعشق قراءة الكتب والدراسات.

وتبدأ سعاد حسني، عادة بقراءة كتاب لمؤلف فإذا ما أعجبها أو أثار انتباهها بأفكاره أو طريقته في العرض أو المعالجة أو الأسلوب اشترت كل إنتاجه وراحت تقرأه الواحد بعد الآخر، بحسب ما نشرته مجلة آخر ساعة في 8 يونيو 1966.

وعن كتاب السندريلا المفضلين جاء الكاتب مصطفى محمود، على رأس القائمة وقالت سعاد إنها قرأت كل دراساته عدا رواياته وقصصه، ولكنها لم تفهم كتابه عن أينشتاين والنسبية لأنه مبني على نظريات علمية لا تعرفها رغم تبسيطه لها، وكشفت عن اعتقادها أن مصطفى محمود، في كتاباته يبحث عن الأشياء التي لم يستطع الإنسان البسيط أن يصل إليها.

ووصفت إحسان عبدالقدوس، بأنه صاحب أسلوب صريح جدا يعبر به دائما عن نوع معين من الفتيات في مجتمعنا ممن حصلن على حرية غير مطلقة بعد كبت، وهو في اتجاهه لا يوافق على إعطاء البنت الحرية المطلقة، وإنما يعبر فقط عن مشاكل هذا النوع من البنات.

وقالت السندريلا، إن سلامة موسى معلم فهو يبسط الأفكار العلمية كأنه يقدمها لتلاميذ في الابتدائي، وكانت تشعر أمام سطوره بأنها تلميذة، وهو ما جعلها تفكر في ألا تكون مجرد ممثلة تؤدي دورا، وإنما لا بد أن يكون لها اتجاه ورسالة وطموح.

وكشفت سعاد أنها تحب رومانسية يوسف السباعي ورقته وخياله وأسلوبه الذي تشيع فيه روح الفكاهة، لدرجة أنه استخدم هذا الأسلوب في قصته “السقا مات” فبدد الإحساس برهبة الموت.

واختتمت السندريلا، رأيها عن الكتاب بأنيس منصور، ووصفته بالكاتب المثقف الذي يقرأ كثيرا ويقدم ما يقرأه في طبق لذيذ جذاب ودسم في نفس الوقت.