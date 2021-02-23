الأمانة العامة للأحزاب العربية تنعى المفكر اللبناني أنيس النقاش

نعت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية المفكر القومي اللبناني أنيس النقاش الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز السبعين عاماً، قضى جلها في ساحات النضال والمقاومة مدافعاً عن فلسطين ومناضلاً لأجلها مخلصاً لـلبنان ومقاومته، ووفياً لسورية وقيادتها، مؤمناً بمحور المقاومة عاملاً في سبيل نصرته وفلاحه.

وقالت في بيان اصدرته امس: لقد ترك الراحل الكبير إرثاً فكرياً وثقافياً غنياً ونضالياً وتجربة ثورية رائدة ملهمة للأجيال.

واضافت: برحيل المجاهد أنيس النقاش تخسر الساحة النضالية والفكرية والإعلامية علماً من أعلامها وفارساً من فرسانها.

كما توجهت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته ومحبيه سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وختمت بالقول: وداعاً الأخ العزيز أنيس، وسوف يبقى ذكرك في ضمير الأمة وأجيالها القادمة.

الأمين العام

قاسم صالح

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