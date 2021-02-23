اصابة الفنان يوسف شعبان بالكورونا ونقله لغرفة الرعاية المركزة



كشفت زوجة الفنان المصري يوسف شعبان، عن إصابة زوجها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حالته الصحية غير مستقرة.

وقالت في تصريح صحفي: “ان الفنان يرقد الآن في غرفة الرعاية المركزة بمستشفى العاصمة بالدقى وعندما علمت نقابة المهن التمثيلية بمرضه قررت نقله الآن إلى مستشفى العجوزة”، متابعة أنها أصيبت أيضا بكورونا ولكن حالتها مستقرة وتتلقى العلاج.

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