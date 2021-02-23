أمطار متفرقة بمختلف المناطق وتحذير من تشكل السيول جنوب المملكة

تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم تدريجياً، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة ، مع هطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الجنوبية من المملكة ، ومع ساعات الظهيرة تمتد الهطولات لتشمل مناطق متفرقة من وسط وشرق المملكة، ويتوقع ان تكون في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق.

وحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، قد تشمل غزارة الهطولات ولفترة وجيزة أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة وفي منطقة البحر الميت، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية.

وتحذر الأرصاد، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية بسبب الغبار قبل الهطولات، ومن الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، ومن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة وفي منطقة البحر الميت، ومن خطر ارتفاع الموج في خليج العقبة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء يوم غد الأربعاء، باردة وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً، مع بقاء الفرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة، قد تكون خلال ساعات الصباح الباكر غزيرةً لفترة وجيزة ويصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، وتضعف فرصة الهطولات تدريجياً بعد الظهر، وتقل كميات الغيوم ويميل الجو الى الاستقرار، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية.

أما يوم الخميس فتكون الأجواء باردة في اغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 11 – 2، وفي مرتفعات الشراة 14 – 3، وفي مناطق البادية 18 – 5، وفي مناطق السهول 15 – 5، وفي الاغوار الشمالية 22 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 12، وفي البحر الميت 23 – 12، وفي خليج العقبة 23 – 12 درجة مئوية.