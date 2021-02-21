ماجدة تطلب الطلاق لانها مستعدة للابتعاد عن الزوج وليس عن الوطن



سعادة الفنانة العريقة ماجدة بزواجها من إيهاب نافع لم تستمر كثيرا، فسرعان ما دبت بينها وبين زوجها الغيرة، بسبب شهرتها الفنية، فتوجهت الفنانة ماجدة إلى محكمة الأحوال الشخصية طالبة الطلاق من زوجها الفنان إيهاب نافع الذي يُقيم ما بين أسطنبول وبيروت.

كان إيهاب قد طلق ماجدة شفيها بناء على طلبها أثناء وجودهما في أسطنبول، ووعدها بإتمام إجراءات الطلاق في السفارة المصرية ببيروت، ولكنه لم يفعل ما تم الاتفاق عليه فقررت ماجدة العودة إلى مصر؛ حيث كان يشتهر نافع بأنه دائم التنقل والسفر لارتباطه بالتجارة قبل التمثيل.

فوجئت ماجدة برسالة من طليقها يطلب منها العودة إلى بيروت حتى يجتمع شمل الأسرة مرة أخرى، هنا قررت ماجدة طلب الطلاق أمام المحكمة، ورفعت دعوى الطلاق ووردت فيها: (مستعدة للابتعاد عن زوجي ولا أبتعد عن وطني).

قدمت الفنانة ماجدة العديد من الأعمال السنيمائية الناجحة وصل رصيدها من الأفلام إلى أكثر من 80 فليماَ، مثل (السراب) و(أنف وثلاث عيون) و(الرجل الذي فقد ظله)، بالإضافة إلى 5 مسلسلات إذاعية.

وأسست الفنانة ماجدة شركة إنتاج سينمائي قدمت من خلالها بعض أفلامها منها (هجرة الرسول) و(زوجة لخمسة رجال) و(العمر لحظة) و(جميلة) المأخوذة عن قصة المناضلة الجزائرية (جميلة بوحيرد).

ورحلت الفنانة ماجدة يوم الخميس 16 يناير 2020 في القاهرة عن عمر ناهز 89 عاما.