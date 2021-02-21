طقس بارد اليوم الاحد مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة

يطرأ اليوم الأحد ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعةً .

وتكون الأجواء باردة جداً ليلا في أغلب مناطق المملكة، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة .

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل والصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الإثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتكون حول المعدل العام، وتصبح الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف خلال ساعات المساء والليل لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة ومختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتثير الغبار في مناطق البادية .

وتتأثر المملكة يوم الثلاثاء تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 – 4 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 1، وفي مرتفعات الشراة 11 – -1 ، وفي مناطق البادية 15 – 2، وفي مناطق السهول 13 – 5، وفي الاغوار الشمالية 20 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 12، وفي البحر الميت 22 – 11، وفي خليج العقبة 22 – 11 درجة مئوية.

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