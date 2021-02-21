تصاعد ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 11 وفاة و3917 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 363,728
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“ذبحتونا” تحذر من العودة للتعلم عن بعد لدى الصفوف الأساسية الدنيا
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