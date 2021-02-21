تمديد اعتماد التعليم عن بعد بالجامعات والمدارس لنهاية الفصل الدراسي الثاني

اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغ رقم (23) لسنة 2021 بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020.

وبموجب البلاغ، تعتمد طرق وأساليب التعليم غير التقليدية أو التعليم عن بعد في جميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة حتى نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2020/2021 ونهاية الفصل الثاني للعام الجامعي 2020/2021، باستثناء الحالات التي يقرر فيها وزير التربية والتعليم أو مجلس التعليم العالي، حسب مقتضى الحال، استخدام أساليب التعليم التقليدية في بعض التخصصات شريطة التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بوضع الكمامة.

وتاليا نص بلاغ رقم (23):

أولا: يمدد العمل بالفقرة رقم “6” من البند (أولا) من أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020 حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021 ولنهاية الفصل الدراسي للعام الجامعي 2020/2021.

ثانيا: وكما يفوض وزير التربية والتعليم فيما يخص المؤسسات التعليمية، ومجلس التعليم العالي فيما يخص مؤسسات التعليم العالي، بتمديد العمل بهذا البلاغ أو تعديله في ضوء الوضع الوبائي.