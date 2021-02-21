تصاعد ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 11 وفاة و3917 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 363,728

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 وفاة و 3917 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4554 وفاة و363728 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 2642 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 404 حالات في محافظة البلقاء، 313 حالة في محافظة إربد، 99 حالة في محافظة مأدبا، 99 حالة في محافظة الزرقاء، 87 حالة في محافظة جرش، 65 حالة في محافظة الكرك، 62 حالة في محافظة العقبة، 41 حالة في محافظة عجلون، 40 حالة في محافظة المفرق، 33 حالة في محافظة معان، منها 7 حالات في البترا، 32 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 23298 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 176 حالة، فيما غادرت 121 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 986 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 862 بنسبة إشغال بلغت 21 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 192 بنسبة إشغال بلغت 22 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 85 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 9 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1685 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 335876 حالة.

وأضاف أن 25108 فحوصات مخبريّة أجريت اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 4371522 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 6ر15 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.