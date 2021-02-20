وزير الثقافة ينعى الفنان محمد وهيب

نعى وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، اليوم السبت، الفنان محمد وهيب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر 86 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني.

واستذكر الطويسي جهود الراحل الكبير الذي ينتمي الى جيل الرواد الذين لهم بصمة واضحة على الأغنية الأردنية، وتجربته التي تجاوزت خمسين عاما قدم خلالها مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية.

والفنان الراحل مواليد 1935 في رام الله، وقد التحق بإذاعة رام الله عندما بدأت عام 1958 ومن ثم انتقل معها بعد ذلك الى عمان، وغنى من اشعار حيدر محمود، نايف أبو عبيد، وسليمان المشيني، كما تعاون مع الرواد جميل العاص، وروحي شاهين وغيرهم من الملحنين.

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