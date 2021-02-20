في رثاء الشاعر الكبير مريد البرغوثي

تصاعد ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 15 وفاة و2200 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 359811
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