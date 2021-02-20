تصاعد ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 15 وفاة و2200 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 359811
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جرينتش+2 01:27
ضربة سيكون لها ما بعدها.. إلادارة الامريكية تنشر تقريرا يكشف دور ابن سلمان في اغتيال خاشقجي
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