تصاعد ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 15 وفاة و2200 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 359811

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 وفاة و2200 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4543 وفاة و359811 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 1781 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 184 حالة في محافظة البلقاء، 59 حالة في محافظة الزرقاء، 43 حالة في محافظة العقبة، 34 حالة في محافظة الكرك، 26 حالة في محافظة إربد، منها 7 حالات في الرمثا، 21 حالة في محافظة معان، منها حالتان في البترا، 18 حالة في محافظة المفرق، 17 حالة في محافظة جرش، 13 حالة في محافظة عجلون، 3 حالات في محافظة مأدبا، وحالة واحدة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 21077 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 195 حالة، فيما غادرت 96 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 947 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 734 بنسبة إشغال بلغت 18 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 187 بنسبة إشغال بلغت 21 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 75 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1299 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 334191 حالة.

وأضاف أن 18204 فحوصات مخبريّة أجريت اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 4346414 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 09ر12 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.