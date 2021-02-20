تصاعد ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 15 وفاة و2200 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 359811
أهم العناوين
جرينتش+2 01:27
النخالة: لقاء القاهرة عملية إخراج لاتفاق حماس وفتح المسبق، وهم ذاهبون للمجهول فلا أحد يعلم ماذا سيحدث بعد للانتخابات
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني