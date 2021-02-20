الثلوج والامطار الاخيرة ترتفع نسبة تخزين السدود إلى 42%

صرح وزير المياه والري معتصم سعيدان، اليوم السبت، إن مخزون السدود الكلي ارتفع إلى 141.370 مليون متر مكعب بنسبة تخزين بلغت 42.02 %، مبينا أنه مقارنة مع مثل هذا الوقت من العام الماضي بلغ التخزين في السدود آنذاك 166.09 مليون متر مكعب بنسبة 49.37%.

وأوضح الوزير في بيان صحفي أن مجموع ما دخل إلى السدود، منذ يوم أمس الجمعة وحتى صباح السبت من أمطار و جريان سطحي للأودية، بلغ 3.055 ملايين متر مكعب فيما بلغت الكميات الداخلة خلال الـ 72 ساعة الماضية 8.857 ملايين متر مكعب مبينا أن حصيلة الكميات الداخلة إلى السدود منذ بداية الموسم المطري بلغت 50.483 مليون متر مكعب.

وأشار سعيدان الى أن أعلى كميات مياه دخلت خلال الـ 72 ساعة الماضية كانت على سد الملك طلال حيث بلغت 5.22 ملايين متر مكعب من أمطار و جريان سطحي للأودية.