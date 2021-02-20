إصابة شخصين إثر حريق منزل بمنطقة المحطة في العاصمة

أصيب شخصان جراء حريق شب في أحد المنازل بمنطقة المحطة، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

وتعاملت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع الحريق، وجرى اخماده والسيطرة عليه، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهما إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالة أحدهما بالغة، والأخرى متوسطة.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى انتهاج السلوك الوقائي السليم أثناء استخدام المدافئ؛ وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتهوية المنزل بين الفترة والأخرى، وتفقد الأسلاك الخاصة بمدفأة الكهرباء وعدم تحميل الأباريز فوق طاقتها.

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