تصاعد ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 15 وفاة و2200 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 359811
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إدارة بايدن تنشر الأسبوع المقبل تقريرا استخباراتيا يكشف إن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل جمال خاشقجي
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