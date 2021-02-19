وسط توقعات بتجديد رئاسة هنية لولاية ثانية.. بدء انتخابات حركة حماس التنظيمية في غزة والضفة والخارج

انطلقت، اليوم الجمعة، انتخابات حركة المقاومة الاسلامية حماس التنظيمية، لانتخاب مكتب سياسي جديد ورئيس لهذا المكتب وقيادة لها بالخارج.

وتجري انتخابات الحركة بشكل سري في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، وسط توقعات بتجديد انتخابات اسماعيل هنية، المقيم الان في الدوحة، لولاية ثانية.

وقد اعرب حازم قاسم الناطق باسم الحركة فخر حماس بانطلاق العملية الانتخابية الداخلية لاختيار قيادتها وفق أسس ديمقراطية، وهي محكومة بالنظام الداخلي واللوائح الناظمة وفق مواعيد دورية محددة.

وقال، في تصريح صحفي، ان الانتخابات عند حماس جزء من تكوينها التنظيمي والثقافي، وترى حماس بأن تكون الانتخابات هي الطريقة التي يختار فيها شعبنا ممثليه في كل المواقع.