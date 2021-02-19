وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 16 وفاة و867 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 357611
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جرينتش+2 01:09
وزير الصحة: 40 % من إصابات عمان من «السلالة الجديدة»
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