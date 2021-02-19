«كله طار في المطار» يتجاوز كليبي هاني شاكر وكارول سماحة/ فيديو



تصدر كليب مهرجان “كله طار في المطار” للمطربين المصريين حوده بندق ومحمد شاهين، تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”؛ وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه عبر القناه الرسمية، متفوقًا بذلك على كليبي “بقالي كتير و شكرًا” لـ هاني شاكر وكارول سماحة .

“كله طار” من كلمات جوكر والعطار، وألحان بندق، وتوزيع محمد حريقة، وحققت الأغنية المركز الأول في قائمة “تريند اليوتيوب” بمشاهدات بلغت 791,606 مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها.

تقول كلمات الأغنية: “انا وجعي كوم و عزت نفسي كوم تاني .. عيني مش ازاز ولا ليا سيد ولا ايدي وجعاني .. دول قالو راحو سابو باعو لما كنت انا مشتريهم .. لا مش محبه دول رخاص يعنى التراب مالى عنيهم.. كله رااح .. كله بااع .. تحيا خاصه طالعه منى ليهم وانا بهنيهم .. كلام كلام كلو كلام بس نا جميلى كاسر عنيهم .. كله طااار .. فى المطااار”.