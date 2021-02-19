وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 16 وفاة و867 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 357611
أهم العناوين
جرينتش+2 01:08
«كله طار في المطار» يتجاوز كليبي هاني شاكر وكارول سماحة/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني