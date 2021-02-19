حجز 14 مركبة وتسجيل 35 مخالفة تشحيط اثناء تساقط الثلوج

تمكنت ‏إدارة السير ومن خلال حملاتها على مخالفات التشحيط بالمركبات والتي ارتبطت بالمنخفض الجوي والهطول الثلجي في عدد من محافظات المملكة وشكلت خطرا كبيرا على مستخدمي الطريق، من حجز 14 مركبة وتحديد 35 مركبة أخرى قامت بارتكاب تلك ‏المخالفات وتم التعميم عليها والعمل جارٍ على ضبطها وسائقيها.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، انه واستكمالاً لذات الحملة فإنه جرى كذلك رصد العديد من مقاطع الفيديو التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعمل جارٍ لتحديد أرقامها وهوية سائقيها لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.

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