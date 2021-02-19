القوات المسلحة تعلن مقتل شخصين حاولا التسلل وتهريب مواد مخدرة

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مقتل شخصين وإلقاء القبض على شخص ثالث، أثناء محاولة مجموعة من الأشخاص التسلل وتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

واضاف المصدر، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، اليوم الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها محاولتي تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر، بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى مقتل شخصين وإلقاء القبض على شخص ثالث وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري.

وأوضح، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1262) كف حشيش و(100) الف حبة كبتاجون وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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