وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 9 وفيات و1638 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 356,744

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 9 وفيات و1638 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم ، فقد توزّعت الاصابات كما يلي:

– (1149) في محافظة العاصمة عمّان.

– (86) في محافظة الزرقاء.

– (65) في محافظة الكرك.

– (32) في محافظة العقبة.

– (22) في محافظة معان.

– (12) في محافظة الطفيلة.

(85) في محافظة البلقاء.

(33) في محافظة المفرق.

(30) في محافظة مأدبا.

(16) في محافظة جرش.

(0) في محافظة عجلون، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (356,744) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (20205) حالات.

كما سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4512) حالات.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (112) حالة، فيما غادرت (70) حالة.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (801) حالة.

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (659) بنسبة إشغال (16%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (169) بنسبة إشغال (19%).

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (67) بنسبة إشغال (7%).

وبحسب الموجز الإعلامي، فقد بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1222) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (332,027) حالات، فيما تمّ إجراء (16,133) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,315,789) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (10.15%).

كما دعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم.