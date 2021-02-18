هاني شاكر وكارول سماحة يقدمان تجربة غنائية جديدة/ 2 فيديو

نجحت المخرجة بتول عرفة فى تقديم شكل جديد لعالم الكليبات فى مصر، حيث جمعت النجمين الكبيرين هاني شاكر وكارول سماحة بفكرة استثنائية ومختلفة، فى أغنيتين صورتهما على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان “شكرا” غناء كارول سماحة، ويظهر فيها هانى شاكر ظهورا خاصا يستقبل كلمات أغاني كاورل ويتفاعل معها، ليؤدي دور الحبيب والزوج الذي تعاتبه كارول، ونرى اللقاء بينها وبين هاني شاكر في إحدى المناسبات بقالب تمثيلي رومانسي مؤثر.

وبمجرد إنتهاء كليب “شكرا”، يظهر كليب أغنية “بقالى كتير”، غناء هاني شاكر، تظهر فيه كارول سماحة فى دور الحبيبة والزوجة التى تستقبل كلماته الموجهة لها، ويتم فيه استكمال القصة نفسها من خلال ترابط الأحداث، منها مشهد تمثيلي لمشاجرة بين هاني وكارول، في شرح واضح للأحداث وترابطها بين العملين.

وبهذين الكليبين وبالرؤية الفنية والفكرة المتطورة والمختلفة للمخرجة بتول عرفة، نجح صناع الكليبين فى تقديم شكل جديد ومختلف فى عالم الكليبات على مستوى الوطن العربي، يضاف للمخرجة التى قدمت قصة مبهرة فى الكليبين وبأداء تمثيلى وإستعراضى مميز، هو الأول من نوعه في العالم العربي.