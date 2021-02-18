معتقل في السعودية منذ عامين.. حماس تصف وضع محمد الخضري بالحرج وتطالب الملك سلمان بالإفراج عنه

اعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إنها تلقت بقلق بالغ التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية (أمنستي) بشأن الوضع الصحي الحرج لممثل الحركة السابق في السعودية محمد الخضري، المعتقل منذ عام 2019.

وذكرت حماس، في بيان اصدرته اليوم، أن “الخضري يعاني من مشاكل صحية كثيرة، ووضعه -كما أوضحت أمنستي- يتدهور بشكل متواصل، وفقد القدرة على تناول الطعام مباشرة”

ودعت السلطات السعودية إلى الإفراج العاجل عن الخضري ونجله هاني، وجميع المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية.

وقالت منظمة العفو الدولية أمس إن صحة القيادي في حماس تدهورت مؤخرًا، داعية الملك سلمان للإفراج عنه وعن ابنه هاني.

جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، نشرت صورة منها في أحدث تقاريرها على موقعها الإلكتروني.

وقالت المنظمة: “الحالة الصحية للدكتور محمد الخضري الفلسطيني الجنسية والمعتقل في السعودية، تدهورت بسبب عدم حصوله على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك العناية بقسطرة المثانة، ما أدى إلى تفاقم ظروف الاحتجاز السيئة”.

وجاء في التقرير أن “الدكتور الخضري (83 عاما) خضع لعملية جراحية وكان يعالج من سرطان البروتستاتا عندما اعتقلته السلطات السعودية تعسفيا وابنه الدكتور هاني الخضري، في 4 أبريل / نيسان 2019”.

وأضاف أنه “بعد ذلك بعام واحد تم إحضار محمد الخضري ونجله للمثول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة جماعية شابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية، بما في ذلك حرمانه من الاتصال بمحام طوال هذه الفترة”.

واعتقلت السلطات السعودية الخضري وعشرات الفلسطينيين والأردنيين قبل نحو عامين بتهمة “دعم الإرهاب” (المقاومة)، وهو ما ينفيه المعتقلون بشدة.