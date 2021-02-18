وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 9 وفيات و1638 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 356,744
أهم العناوين
جرينتش+2 06:30
معتقل في السعودية منذ عامين.. حماس تصف وضع محمد الخضري بالحرج وتطالب الملك سلمان بالإفراج عنه
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني