دحلان يحهد لشراء الاصوات الانتخابية بالمطاعيم الامارتية ضد كورونا

من المتوقع أن تتلقى غزة 20 ألف لقاح من الإمارات العربية المتحدة في الأيام المقبلة ، ربما غدًا (الجمعة). حسب ما ذكرته قناة كان العبرية.
وستدخل لقاحات سبوتنيك إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وأفادت مصادر في غزة للقناة العبرية ، أن مصر وافقت على إدخال لقاحات إلى غزة موجودة بالفعل في أراضيها ، لكن تم تأجيل نقلها بسبب الطقس.
وحسب تقرير القناة فان القيادي في فتح محمد دحلان المقيم في الإمارات، هو الذي دفع باحضار التطعيمات إلى غزة ، ومن المتوقع وصول شحنة مماثلة من الإمارات مرة كل شهر .
وفي وقت لاحق اكد القيادي الفلسطيني محمد دحلان تلك الانباء وقال في تصريح صحفي ان دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في طريقها إلى أهلنا الصامدين بقطاع غزة.
وقال ان هذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة تأتي في هذا الظرف الدقيق حيث يستهدف الوباء كل أحبتنا ولا يستثني أحداً.
و اوضح دحلان ان الدفعة الحالية تتضمن 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك V الذي أثبت فعالية كبيرة وأماناً عالياً في كل التجارب، ونأمل أن تخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجهاً لوجه ببطولة، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجاً.
وتابع دحلان قائلا :” نعاهد شعبنا بمواصلة كل جهد ممكن من أجل تأمين دفعات جديدة من اللقاحات والاحتياجات الطبية، فشعبنا يستحق كل العناية، وواجبنا تلبية احتياجاته.
وتقول مصادر أخرى إن السلطة الفلسطينية اطلعت على تفاصيل التطعيمات من الإمارات إلى قطاع غزة.