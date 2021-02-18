دحلان يحهد لشراء الاصوات الانتخابية بالمطاعيم الامارتية ضد كورونا

من المتوقع أن تتلقى غزة 20 ألف لقاح من الإمارات العربية المتحدة في الأيام المقبلة ، ربما غدًا (الجمعة). حسب ما ذكرته قناة كان العبرية.

وستدخل لقاحات سبوتنيك إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وأفادت مصادر في غزة للقناة العبرية ، أن مصر وافقت على إدخال لقاحات إلى غزة موجودة بالفعل في أراضيها ، لكن تم تأجيل نقلها بسبب الطقس.

وحسب تقرير القناة فان القيادي في فتح محمد دحلان المقيم في الإمارات، هو الذي دفع باحضار التطعيمات إلى غزة ، ومن المتوقع وصول شحنة مماثلة من الإمارات مرة كل شهر .

وفي وقت لاحق اكد القيادي الفلسطيني محمد دحلان تلك الانباء وقال في تصريح صحفي ان دفعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في طريقها إلى أهلنا الصامدين بقطاع غزة.

وقال ان هذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة تأتي في هذا الظرف الدقيق حيث يستهدف الوباء كل أحبتنا ولا يستثني أحداً.

و اوضح دحلان ان الدفعة الحالية تتضمن 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك V الذي أثبت فعالية كبيرة وأماناً عالياً في كل التجارب، ونأمل أن تخصص للطواقم الطبية التي تكافح الوباء وجهاً لوجه ببطولة، وكذلك للفئات والحالات الأكثر احتياجاً.

وتابع دحلان قائلا :” نعاهد شعبنا بمواصلة كل جهد ممكن من أجل تأمين دفعات جديدة من اللقاحات والاحتياجات الطبية، فشعبنا يستحق كل العناية، وواجبنا تلبية احتياجاته.

وتقول مصادر أخرى إن السلطة الفلسطينية اطلعت على تفاصيل التطعيمات من الإمارات إلى قطاع غزة.