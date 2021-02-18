تحذيرات من خطر السيول والانزلاق.. ثلوج فوق المرتفعات حتى ظهر اليوم الخميس، وامطار باغلب المناطق ليلا وغدا الجمعة

تبقى المملكة اليوم الخميس، تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، وتكون الهطولات أثناء النهار غزيرة أحياناً في بعض المناطق ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد مع زخات من الثلج حتى ساعات الظهيرة على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر.

ومع ساعات الليل تضعف الهطولات على المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تخف سرعتها تدريجياً خلال ساعات الليل.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض، واحتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة خلال ساعات الصباح، وخطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء تمتد الهطولات لتشمل أغلب مناطق المملكة، قد تكون غزيرة احياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع بقاء فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح الباكر لزخات متفرقة من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة، ومع ساعات المساء تتناقص الغيوم تدريجياً، ويتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة تشكل الانجماد في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 6 الى درجة مئويّة واحدة دون الصفر ، وفي المرتفعات الشمالية 2 الي درجتين تحت الصفر وفي مرتفعات الشراة 3 الي اربع درجات تحت الصفر، وفي مناطق البادية 9 – 1، وفي مناطق السهول 7 – 1، وفي الاغوار الشمالية 11 – 5، وفي الأغوار الجنوبية 15 – 10، وفي البحر الميت 14 – 9، وفي خليج العقبة 17 – 10 درجة مئوية.

هذا وقد تعاملت كوادر الدفاع المدني منذ صباح اليوم الخميس مع 1700 حالة اسعاف منها 45 حالة ولادة و220 حالة غسيل كلى و26 حالة للاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا و 9 حالات اختناق بسبب وسائل التدفئة وحالتهم متوسطة، اضافة الى 1400 حالة مرضية .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان كوادر الدفاع المدني تعاملت كذلك مع ما يزيد عن 972 شخصاً حوصروا بالثلوج وجرى اجلاؤهم لاماكن آمنة دون وقوع اصابات بينهم، اضافة الى 188 حالة انقاذ سواء بسبب حوادث السير او الهدم والانهيار وغيرها .

واكد استمرار كوادر الدفاع المدني بالعمل بكامل طاقتها من قوى بشرية وآليات بنظام الطوارئ بنسبة مائة بالمائة لتلبية حاجة المواطنين ونداءاتهم .