تحذيرات من خطر السيول والانزلاق.. ثلوج فوق المرتفعات حتى ظهر اليوم الخميس، وامطار باغلب المناطق ليلا وغدا الجمعة
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تأكيدا لتهديدات نصر الله.. “حزب الله” اللبناني يفاجئ إسرائيل بنشر خرائط مواقعها العسكرية” داخل تل أبيب وغيرها/ فيديو
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