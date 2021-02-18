بعد قرابة شهر من تولي منصبه.. الرئيس الامريكي يلبي امس لهفة نتنياهو على اجراء أول اتصال هاتفي معه

لاول مرة منذ تنصيبه قبل حوالي الشهر اجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان للمتحدث باسم ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، ان المكالمة كانت ودية ودافئة للغاية واستمرت لأكثر من ساعة. حيث نوه الطرفان باهمية العلاقة الشخصية التي تربط بينهما منذ سنوات عديدة ، وقالا إنهما سيعملان معا على تعزيز التحالف المتين القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال ان الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو قد بحثا الاستمرار في دفع اتفاقيات السلام قدما والتهديد الإيراني والتحديات الاقليمية، واتفقا على مواصلة الحوار بينهما.

وبدوره اعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن أبلغ نتنياهو أنه يعتزم تعزيز جميع جوانب الشراكة الأميركية الإسرائيلية، بما في ذلك التعاون الدفاعي مؤكدا التزامه الشخصي والطويل الأمد بأمن اسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض ان الطرفين ناقشا أهمية استمرار التشاور الوثيق بشأن قضايا الأمن الإقليمي بما في ذلك إيران، مشيرا الى أن بايدن شدد أيضا على دعم الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مؤخرا بين إسرائيل ودول العالم العربي والإسلامي.

كما اكد الرئيس بايدن أهمية العمل على دفع عجلة السلام في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبحسب البيان، فقد أكد بايدن ونتنياهو اهتمامهما المشترك بمواصلة التعاون الاستراتيجي لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها المنطقة.

هذا وقال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة غلعاد اردن، في تغريدة له على تويتر، ان العلاقة الخاصة التي تربط بين الرئيس بايدن والسيد نتنياهو لن تصون المصالح الأمنية لإسرائيل فحسب، بل تعزز الحلف الخاص القائم بين الدولتين.