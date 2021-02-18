تحذيرات من خطر السيول والانزلاق.. ثلوج فوق المرتفعات حتى ظهر اليوم الخميس، وامطار باغلب المناطق ليلا وغدا الجمعة
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بعد قرابة شهر من تولي منصبه.. الرئيس الامريكي يلبي امس لهفة نتنياهو على اجراء أول اتصال هاتفي معه
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