وفاة شخص واصابة 6 آخرين بحادث تصادم في اربد

توفي شخص واصيب ستة آخرون، بحادث تصادم اليوم الاربعاء، في محافظة اربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، ان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد، تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق الـ100 باتجاه عجلون، نتج عنه وفاة شخص وإصابة ستة آخرين برضوض وجروح في مختلف انحاء الجسم.

واضاف ان فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم الى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، واخلاء الوفاة إلى مستشفى الامير راشد العسكري.

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