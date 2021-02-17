جماعة دحلان تلوح بالتحالف مع تيار البرغوثي حال فشل الجهود الدولية والاقليمية في اقناع عباس بالمصالحة

لوَّح القيادي في التيار الإصلاحي لحركة “فتح” د. أسامة الفرا إلى لجوء التيار للتحالف مع الأسير مروان البرغوثي في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن المساعي الدولية لتوحيد “فتح” قائمة لكنها لم تأتِ بنتائج إيجابية حتى اللحظة.

وقال الفرا في مقابلة مع صحيفة “فلسطين” المحلية، أمس: إن الجهود المبذولة سواء كانت تنظيميًّا داخل “فتح” أو دوليًّا أو إقليميًّا لتوحيد الحركة ما زالت قائمة بهدف الذهاب بـ”قائمة موحدة تمثل فتح” في الانتخابات المقبلة.

وأقر بأن الجهود التي بذلت -مقدرة ومثمنة- لكنها لم تأتِ بنتائج نستطيع أن نبني عليها بوحدة حقيقية داخل “فتح”.

وكشف النقاب عن هذه الدول التي تسعى لتوحيد الصف الداخلي لحركة “فتح” وهي: مصر والأردن وروسيا التي استضافت وفد من التيار الإصلاحي مؤخرًا لأجل بحث المصالحة الداخلية.

ونبَّه إلى أن الضغوطات على الرئيس عباس، قوية، مرجحًا أن تقود هذه الضغوطات “على القيادة للذهاب بهذا الاتجاه بعيدا عن الإقصاء”.

وقال الفرا: إن المعركة الأساسية للتيار الإصلاحي تتمثل بالمجلس التشريعي ثم الترشح للرئاسة. واستدرك: “كل الإجراءات التي تمت من خلال التعديلات القانونية الرئاسية الأخيرة، تجعلنا نخشى أن تتم ممارسة الصلاحيات لاتخاذ إجراءات بحق أعضاء من فتح يرغبون للترشح للتشريعي”.

وذكر أن رئيس التيار الإصلاحي محمد دحلان لن يكون ضمن المرشحين للانتخابات التشريعية الحالية.

ولم يستبعد الفرا وجود معوقات وألغام في ملف الترشح للانتخابات، كأحد اشتراطات الترشح للتشريعي.

وتابع: هناك تخوفات أن يتم الالتفاف على القانون بشكل يلبي طموحات البعض وحرمان بعض أبناء (فتح) من الترشح للانتخابات سواء عبر التعديلات بشروط الترشح أو فيما يتعلق بالصلاحيات المتعلقة بالمحاكم، سواء المحاكم الإدارية أو الدستورية.

وتوعد باللجوء للقضاء للبت في جميع الأمور المتعلقة بالانتخابات.

وفي هذا السياق، شدد على أن لقاء القاهرة الذي تمخض عنه الاتفاق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات “أمر مطمئن”، آملًا بألا يكون هناك تدخلات قضائية أخرى وتكون في “جهة محددة تمنع الترشح”.

وفيما يتعلق بمسألة التحالفات الانتخابية، قال القيادي في التيار الإصلاحي إنه في حال إصرار قيادة “فتح” برئاسة الرئيس عباس على التهميش والإقصاء وإبقاء القرارات والعقوبات المفروضة على غزة، “فإننا سنذهب باتجاه قائمة تمثل تيارًا وطنيًّا عريضًا بتحالفات مع جهات سواء مستقلين أو قيادات مجتمعية أو مراكز وقوى موجودة ضمن قائمة تحالفية سواء مع مروان البرغوثي أو غيره”.

وحذر الفرا من خطورة استمرار قيادة “فتح” في نهجها الإقصائي الأمر الذي من شأنه أن يخلق مشكلة تعدد القوائم داخل “فتح” في إطار الانتخابات المقبلة.