تعمق الكتلة الهوائية.. امطار غزيرة اليوم الاربعاء وغدا وبعده، وثلوج على ارتفاع 1000م نهارا و800م ليلاً

تتعمق الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، اعتباراً من ساعات فجر اليوم الأربعاء، ويطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وماطرة على فترات في الأنحاء الغربية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، تكون ممزوجة بالثلج أحياناً، قد يصحبها البرق والرعد وتساقط البرد.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، تهطل زخات من الثلج بين الحين والاخر على المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 1000متر وما يزيد، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية تتجاوز سرعتها 80كيلومترا /ساعة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر.

وتعبر الجبهة الهوائية الأشد برودة ليلاً، حيث تنتظم الهطولات وتمتد لتشمل أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، وتهطل الثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800متر فوق سطح البحر، وتكون متراكمة بشكل متفاوت حسب الارتفاعات.

وتحذر الارصاد من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية قبل الهطولات، وخطر الرياح النشطة والهبات القوية المرافقة لها، ومن الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض، واحتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية والوسطى خلال ساعات الليل، ومن تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن ارتفاع الموج في خليج العقبة.

وتبقى المملكة يوم غدٍ الخميس تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات أثناء النهار غزيرة على فترات ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، مع بقاء فرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات من الثلج بين الحين والآخر على المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 1000م وما يزيد، ومع ساعات الليل تضعف الهطولات على المناطق الجنوبية من المملكة، مع بقائها على المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من شرق المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تخف سرعتها تدريجياً خلال ساعات الليل.

وتبقى الأجواء يوم الجمعة باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء تمتد الهطولات لتشمل أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

يطرأ يوم السبت ارتفاع طفيف على الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع بقاء فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح الباكر لزخات متفرقة من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة، ومع ساعات المساء تتناقص الغيوم تدريجياً، ويتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة تشكل الانجماد في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 5 – 0 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 3 الى -1، وفي مرتفعات الشراة 2 الى -2 ، وفي مناطق البادية 8 – 0، وفي مناطق السهول 6 – 1، وفي الاغوار الشمالية 11 – 4، وفي الأغوار الجنوبية 14 – 7، وفي البحر الميت 13 – 7، وفي خليج العقبة 13 – 7 درجات مئوية.