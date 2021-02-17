تصاعد ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 12 وفاة و2887 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 355106

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 وفاة و 2887 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4503 وفيات و355106 إصابات.

وتوزعت الإصابات الجديدة على (1918) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (357) حالة في محافظة البلقاء، (192) حالة في محافظة إربد، منها (15) حالة في الرمثا، (149) حالة في محافظة الزرقاء، (57) حالة في محافظة الكرك، (55) حالة في محافظة جرش، (49) حالة في محافظة مأدبا، (34) حالة في محافظة المفرق، (31) حالة في محافظة عجلون، (30) حالة في محافظة العقبة، (8) حالات في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا، (7) حالات في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً و صل إلى (19798) حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (137) حالة، فيما غادرت (72) حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ (770) حالة،في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (621) بنسبة إشغال بلغت 15 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (160) بنسبة إشغال بلغت 18 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (68) جهازا بنسبة إشغال بلغت 7 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1294 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 330805 حالات.

وأضاف أن 32850 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 4299656 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 79ر8 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.